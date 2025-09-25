Caccia Usa in volo per intercettare 4 aerei russi vicino all'Alaska

Il Norad ha rilevato e tracciato ieri due bombardieri Tu-95 e due caccia Su-35 russi operanti nella zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska (ADIZ). In risposta, il NORAD ha mobilitato un aereo di preallarme E-3, quattro caccia F-16 e quattro aerei cisterna KC-135. Gli aerei russi sono rimasti nello spazio aereo internazionale e non hanno violato lo spazio aereo sovrano statunitense o canadese ascolta articolo

Caccia e bombardieri americani ieri si sono alzati in volo per identificare e intercettare quattro aerei da guerra russi che volavano vicino all'Alaska. Lo ha comunicato oggi in una nota il North American Aerospace Defense Command (Norad), l'organizzazione di difesa statunitense e canadese, precisando che due bombardieri strategici Tu-95 e due caccia Su-35 stavano volando nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell'Alaska, uno spazio aereo internazionale che confina con lo spazio sovrano di Usa e Canada. Il Norad ha risposto inviando dei messaggi di allerta, facendo al contempo alzare in volo quattro F16, insieme a 4 aerei tanker Kc-135, per poter "identificare in modo positivo e intercettare" gli aerei russi nella Adiz dell'Alaska, riporta Cbs news citando la nota del Comando (GUERRA UCRAINA-RUSSIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

"Velivoli russi non sono entrati nello spazio aereo Usa e canadese" Il North American Aerospace Defense Command ha sottolineato anche che i velivoli russi sono rimasti nello "spazio aereo internazionale e non sono entrato in quello americano o canadese. L'attività russa nella Air Defense Identification Zone accade regolarmente e non è visto come una minaccia". Ma l'incidente è avvenuto dopo una serie di incursioni e violazioni da parte di aerei russi, considerate un modo per testare la capacità di risposta degli Usa e gli alleati Nato. La zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska è infatti un'area dello spazio aereo internazionale che richiede l'identificazione immediata di tutti gli aeromobili per scopi di sicurezza nazionale.