Caccia Usa in volo per intercettare 4 aerei russi vicino all'Alaska

Il Norad ha rilevato e tracciato ieri due bombardieri Tu-95 e due caccia Su-35 russi operanti nella zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska (ADIZ). In risposta, il NORAD ha mobilitato un aereo di preallarme E-3, quattro caccia F-16 e quattro aerei cisterna KC-135. Gli aerei russi sono rimasti nello spazio aereo internazionale e non hanno violato lo spazio aereo sovrano statunitense o canadese
Caccia e bombardieri americani ieri si sono alzati in volo per identificare e intercettare quattro aerei da guerra russi che volavano vicino all'Alaska. Lo ha comunicato oggi in una nota il North American Aerospace Defense Command (Norad), l'organizzazione di difesa statunitense e canadese, precisando che due bombardieri strategici Tu-95 e due caccia Su-35 stavano volando nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell'Alaska, uno spazio aereo internazionale che confina con lo spazio sovrano di Usa e Canada. Il Norad ha risposto inviando dei messaggi di allerta, facendo al contempo alzare in volo quattro F16, insieme a 4 aerei tanker Kc-135, per poter "identificare in modo positivo e intercettare" gli aerei russi nella Adiz dell'Alaska, riporta Cbs news citando la nota del Comando (GUERRA UCRAINA-RUSSIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).
"Velivoli russi non sono entrati nello spazio aereo Usa e canadese"
Il North American Aerospace Defense Command ha sottolineato anche che i velivoli russi sono rimasti nello "spazio aereo internazionale e non sono entrato in quello americano o canadese. L'attività russa nella Air Defense Identification Zone accade regolarmente e non è visto come una minaccia". Ma l'incidente è avvenuto dopo una serie di incursioni e violazioni da parte di aerei russi, considerate un modo per testare la capacità di risposta degli Usa e gli alleati Nato. La zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska è infatti un'area dello spazio aereo internazionale che richiede l'identificazione immediata di tutti gli aeromobili per scopi di sicurezza nazionale.
Incidente simile il mese scorso
Il mese scorso si era verificato un incidente molto simile, con aerei russi che erano entrati nell'Adiz dell'Alaska e il Norad: anche in quell'occasione aveva fatto alzare in volo i caccia che aveva intercettato un aereo di ricognizione russo. Ancora nel settembre 2024, il Norad aveva pubblicato il video di un caccia russo che volava "ad una distanza di appena pochi piedi" da un aereo Usa a largo delle coste dell'Alaska, un'azione che fonti americane definirono "non sicura, non professionale e un pericolo per tutti".
