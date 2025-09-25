Danimarca, droni su aeroporto. Aalborg: attacco ibrido

Il 24 settembre l’aeroporto di Aalborg, in Danimarca, è stato chiuso per tre ore a causa di droni non identificati nel suo spazio aereo, dopo un episodio simile a Copenhagen. Testimoni hanno riportato luci verdi lampeggianti sopra l’aeroporto. L’incursione ha coinvolto anche la base militare presente nello scalo. Le autorità hanno definito gli eventi un attacco ibrido volto a seminare paura, collegandoli a sospette incursioni russe in Europa, mentre l’ambasciatore russo ha negato ogni coinvolgimento
