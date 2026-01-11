Offerte Sky
Crans-Montana, memoriale in Nord Macedonia per le vittime

Mondo

I familiari delle vittime dell’incendio in una discoteca a Kocani, in Macedonia del Nord, hanno organizzato una commemorazione per esprimere solidarietà alle famiglie colpite dalla tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. Madri che hanno perso i figli hanno acceso candele e letto messaggi di vicinanza alle vittime dell’incendio di Capodanno. I due roghi hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza nei locali pubblici. In entrambi i casi sono emerse gravi carenze nei controlli e nelle misure antincendio.

