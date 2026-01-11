Yemen, proteste ad Aden a sostegno dei separatisti

Migliaia di persone sono scese in piazza ad Aden, nel sud dello Yemen, a sostegno dei separatisti del Consiglio di transizione del Sud (STC). I manifestanti hanno respinto le voci sullo scioglimento del gruppo e mostrato immagini del leader Aidarous al-Zubaidi. L’STC ha definito “nulle” le dichiarazioni diffuse da Riyadh, sostenendo che sarebbero state estorte con pressioni. Le autorità locali avevano vietato le proteste per motivi di sicurezza.