Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Yemen, proteste ad Aden a sostegno dei separatisti

Mondo

Migliaia di persone sono scese in piazza ad Aden, nel sud dello Yemen, a sostegno dei separatisti del Consiglio di transizione del Sud (STC). I manifestanti hanno respinto le voci sullo scioglimento del gruppo e mostrato immagini del leader Aidarous al-Zubaidi. L’STC ha definito “nulle” le dichiarazioni diffuse da Riyadh, sostenendo che sarebbero state estorte con pressioni. Le autorità locali avevano vietato le proteste per motivi di sicurezza.

Prossimi video

Ucraina, nuove esplosioni nella notte a Kiev

Mondo

Iran, protesta si allarga. Autorità minacciano pena di morte

Mondo

Crans-Montana, Procura valuta se indagare vertici del Comune

Mondo

Iran, la protesta si allarga a diverse decine di città

Mondo

Siria, Usa bombardano cellule Isis in tutto il Paese

Mondo

Venezuela, manifestanti pro-Maduro in marcia a Caracas

Mondo