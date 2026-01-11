Yemen, proteste ad Aden a sostegno dei separatisti

Migliaia di persone sono scese in piazza ad Aden, nel sud dello Yemen, a sostegno dei separatisti del Consiglio di transizione del Sud (STC). I manifestanti hanno respinto le voci sullo scioglimento del gruppo e mostrato immagini del leader Aidarous al-Zubaidi. L’STC ha definito “nulle” le dichiarazioni diffuse da Riyadh, sostenendo che sarebbero state estorte con pressioni. Le autorità locali avevano vietato le proteste per motivi di sicurezza.
Prossimi video
Ucraina, nuove esplosioni nella notte a Kiev
Mondo
Iran, protesta si allarga. Autorità minacciano pena di morte
Mondo
Crans-Montana, Procura valuta se indagare vertici del Comune
Mondo
Iran, la protesta si allarga a diverse decine di città
Mondo
Siria, Usa bombardano cellule Isis in tutto il Paese
Mondo
Venezuela, manifestanti pro-Maduro in marcia a Caracas
Mondo
Giappone, bagno rituale in acqua ghiacciata per anno nuovo
Mondo