Libano, cuochi e barbieri al lavoro gratis per gli sfollati

A Beirut volontari e cittadini si mobilitano per aiutare gli sfollati con cibo e servizi gratuiti. La cucina solidale del mercato agricolo Souk El Tayeb prepara e distribuisce circa 3.400 pasti al giorno alle famiglie colpite dal conflitto. Tra i volontari c’è anche il barbiere Daniel Saide, che offre tagli di capelli gratuiti per dare sollievo e supporto alle persone. La guerra in Libano è iniziata il 2 marzo con l’escalation tra Hezbollah e Israele. Da allora, oltre un milione di persone è stato costretto a lasciare la propria casa.