Proteste pro-Palestina all’Eurovision: slogan e tensioni

Durante l'Eurovision Song Contest si sono svolte manifestazioni pro-Palestina con centinaia di partecipanti. I dimostranti hanno contestato la presenza di Israele nella competizione, scandendo lo slogan “No stage for genocide”. I presidi si sono svolti all’esterno della sede, con controlli di sicurezza rafforzati. Le autorità ribadiscono la natura apolitica della manifestazione.
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