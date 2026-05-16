Un gruppo di manifestanti vestiti da clown ha sfilato con performance e slogan provocatori cantando contro l’Eurovision Song Contest, accusandolo di complicità nel “genocidio”.
Prossimi video
Vienna, Clown protestano contro L'Eurovision Song Contest
Mondo
Cuba, carburante alle stelle, i distributori restano chiusi
Mondo
Proteste pro-Palestina all’Eurovision: slogan e tensioni
Mondo
Regno Unito, la sfida di due manifestazioni che raccontano la crisi del paese
Mondo
Sky TG25, anatomia dell'incontro Trump-Xi
Mondo
Londra, tensione tra cortei pro-Palestina e destra
Mondo
Bangkok,treno travolge bus: 8 morti nell’incendio
Mondo