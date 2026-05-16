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Vienna, Clown protestano contro L'Eurovision Song Contest

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Un gruppo di manifestanti vestiti da clown ha sfilato con performance e slogan provocatori cantando contro l’Eurovision Song Contest, accusandolo di complicità nel “genocidio”.

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