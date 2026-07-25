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Francia, debutta l'A400M: bombe d'acqua sugli incendi

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Per la prima volta un A400M dell'aeronautica francese è stato impiegato nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, sganciando liquido ritardante sulle fiamme che minacciano la penisola di Cap Ferret. L'aereo, capace di trasportare fino a 20 tonnellate di ritardante, è stato schierato per sostenere i vigili del fuoco impegnati da giorni nell'emergenza. Finora sono state evacuate circa 197 mila persone nel sud-ovest della Francia, mentre gli incendi continuano ad avanzare nonostante un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo.

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