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Berlino celebra la 48ª edizione del Christopher Street Day

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Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato al Christopher Street Day di Berlino, una delle principali manifestazioni europee per i diritti LGBTQIA+. La 48ª edizione, secondo gli organizzatori la più grande di sempre, ha previsto un programma esteso su due giornate e oltre 80 carri e decine di gruppi in corteo fino alla Porta di Brandeburgo. Con il motto "Difendere i propri principi è ciò che conta", il corteo ha promosso democrazia, inclusione e diritti civili, ricordando i moti di Stonewall del 1969, simbolo del movimento LGBTQIA+.

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