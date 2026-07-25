Berlino celebra la 48ª edizione del Christopher Street Day

Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato al Christopher Street Day di Berlino, una delle principali manifestazioni europee per i diritti LGBTQIA+. La 48ª edizione, secondo gli organizzatori la più grande di sempre, ha previsto un programma esteso su due giornate e oltre 80 carri e decine di gruppi in corteo fino alla Porta di Brandeburgo. Con il motto "Difendere i propri principi è ciò che conta", il corteo ha promosso democrazia, inclusione e diritti civili, ricordando i moti di Stonewall del 1969, simbolo del movimento LGBTQIA+.