Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Thailandia, tempio buddista entra nel Patrimonio UNESCO

Mondo

Il tempio buddista Wat Phra Mahathat Woramahawihan, nella provincia di Nakhon Si Thammarat, è stato inserito nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il riconoscimento è stato approvato all'unanimità durante la 48ª sessione del Comitato del Patrimonio mondiale, riunito a Busan, in Corea del Sud, al termine di un percorso di candidatura iniziato nel 2012. Il complesso, costruito all'inizio del XIII secolo, diventa il primo sito UNESCO della Thailandia meridionale e il sesto sito culturale del Paese.

Prossimi video

Thailandia, tempio buddista entra nel Patrimonio UNESCO

Mondo

Guerra in Ucraina: diplomazia in stallo, raid continui

Mondo

Berlino celebra la 48ª edizione del Christopher Street Day

Mondo

Ebola, Oxford avvia il primo test umano del nuovo vaccino

Mondo

India, si dimette il ministro dell'Istruzione dopo proteste

Mondo

Libro Possibile, lo scrittore Eshkol Nevo ospite del festival a Vieste

Mondo