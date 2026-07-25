Thailandia, tempio buddista entra nel Patrimonio UNESCO

Il tempio buddista Wat Phra Mahathat Woramahawihan, nella provincia di Nakhon Si Thammarat, è stato inserito nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il riconoscimento è stato approvato all'unanimità durante la 48ª sessione del Comitato del Patrimonio mondiale, riunito a Busan, in Corea del Sud, al termine di un percorso di candidatura iniziato nel 2012. Il complesso, costruito all'inizio del XIII secolo, diventa il primo sito UNESCO della Thailandia meridionale e il sesto sito culturale del Paese.