Il tempio buddista Wat Phra Mahathat Woramahawihan, nella provincia di Nakhon Si Thammarat, è stato inserito nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il riconoscimento è stato approvato all'unanimità durante la 48ª sessione del Comitato del Patrimonio mondiale, riunito a Busan, in Corea del Sud, al termine di un percorso di candidatura iniziato nel 2012. Il complesso, costruito all'inizio del XIII secolo, diventa il primo sito UNESCO della Thailandia meridionale e il sesto sito culturale del Paese.
Prossimi video
Thailandia, tempio buddista entra nel Patrimonio UNESCO
Mondo
Guerra in Ucraina: diplomazia in stallo, raid continui
Mondo
Berlino celebra la 48ª edizione del Christopher Street Day
Mondo
Ebola, Oxford avvia il primo test umano del nuovo vaccino
Mondo
India, si dimette il ministro dell'Istruzione dopo proteste
Mondo
Libro Possibile, lo scrittore Eshkol Nevo ospite del festival a Vieste
Mondo
Incendi fuori controllo in Francia e Spagna
Mondo