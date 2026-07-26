Pride di Berlino, furgone sulla folla: un morto e 16 feriti

A Berlino un furgone si è lanciato sulla folla al Christopher Street Day (il Pride di Berlino) nel parco del Tiergarten, causando un morto e 16 feriti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il condicente del mezzo è poi sceso armato di coltello colpendo alcuni presenti e fuggendo a piedi. Dopo aver individuato un sospettato, un 21enne legato ad "ambienti islamisti", la polizia sta battendo a tappeto la zona a caccia dell'uomo. Il cancelliere Friedrich Merz ha definito l'accaduto "un atto abominevole", mentre il sindaco di Berlino Kai Wegner ha parlato di attacco alla società libera.