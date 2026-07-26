Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cina, il tifone Noul flagella il Sud: venti forti e piogge

Mondo

Il tifone Noul ha toccato terra nella provincia meridionale cinese del Guangdong con venti forti e piogge intense. La tempesta ha spinto le autorità locali a evacuare oltre 70mila persone nella contea di Huidong e ad attivare i massimi livelli di emergenza. Allerta elevata anche a Hong Kong e Macao, dove si sono registrate cancellazioni di voli, sospensioni dei traghetti e chiusure delle scuole.

Prossimi video

Cina, il tifone Noul flagella il Sud: venti forti e piogge

Mondo

Pride di Berlino, furgone sulla folla: un morto e 16 feriti

Mondo

Auto sulla folla a Berlino, un morto e 15 feriti

Mondo

Trump potrebbe aver sospeso i raid contro l'Iran

Mondo

Francia, debutta l'A400M: bombe d'acqua sugli incendi

Mondo

Thailandia, tempio buddista entra nel Patrimonio UNESCO

Mondo