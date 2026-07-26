Cina, il tifone Noul flagella il Sud: venti forti e piogge

Il tifone Noul ha toccato terra nella provincia meridionale cinese del Guangdong con venti forti e piogge intense. La tempesta ha spinto le autorità locali a evacuare oltre 70mila persone nella contea di Huidong e ad attivare i massimi livelli di emergenza. Allerta elevata anche a Hong Kong e Macao, dove si sono registrate cancellazioni di voli, sospensioni dei traghetti e chiusure delle scuole.