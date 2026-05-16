Londra, tensione tra cortei pro-Palestina e destra

Migliaia di persone hanno manifestato nel centro di Londra durante due cortei contrapposti: la marcia pro-Palestina per il Nakba Day e il raduno “Unite the Kingdom” dell’attivista anti-Islam Tommy Robinson. Per evitare scontri, la polizia ha schierato circa 4mila agenti, elicotteri e unità cinofile. I manifestanti pro-Palestina hanno sfilato con bandiere e slogan contro l’estrema destra, mentre le autorità hanno imposto rigide misure di sicurezza e controlli rafforzati.