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Bangkok,treno travolge bus: 8 morti nell’incendio

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Grave incidente a Bangkok, dove un treno merci ha travolto un autobus pubblico a un passaggio a livello nella zona di Makkasan. L’impatto ha provocato un vasto incendio che ha coinvolto anche auto e motociclette. Almeno otto persone sono morte e oltre 25 sono rimaste ferite. I soccorritori hanno lavorato per ore tra le fiamme per estrarre i feriti e mettere in sicurezza l’area. Aperta un’indagine per chiarire le cause dello schianto.

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