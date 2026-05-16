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Trump rientra dalla Cina: “Grande successo”

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Donald Trump è rientrato negli Stati Uniti dopo la visita ufficiale in Cina durante la quale ha incontrato Xi Jinping. Il presidente americano ha definito il viaggio “un grande successo”, parlando di accordi commerciali e di progressi nei rapporti tra Washington e Pechino.

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