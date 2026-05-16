SpaceX lancia la capsula cargo Dragon verso la ISS

Un razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral con la capsula cargo Dragon diretta alla Stazione Spaziale Internazionale. A bordo rifornimenti ed esperimenti scientifici per gli astronauti della ISS. Il booster del razzo è rientrato sulla Terra con un atterraggio verticale riuscito.
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