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SpaceX lancia la capsula cargo Dragon verso la ISS

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Un razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral con la capsula cargo Dragon diretta alla Stazione Spaziale Internazionale. A bordo rifornimenti ed esperimenti scientifici per gli astronauti della ISS. Il booster del razzo è rientrato sulla Terra con un atterraggio verticale riuscito.

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