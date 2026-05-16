Raid israeliano su abitazione di Gaza City, morti e feriti

Un raid israeliano ha colpito un edificio residenziale a Gaza City provocando morti e feriti, secondo fonti mediche palestinesi. Israele ha dichiarato di aver preso di mira un comandante dell’ala armata di Hamas. I soccorritori parlano di persone ancora disperse sotto le macerie e di incendi difficili da domare.
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