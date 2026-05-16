Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Raid israeliano su abitazione di Gaza City, morti e feriti

Mondo

Un raid israeliano ha colpito un edificio residenziale a Gaza City provocando morti e feriti, secondo fonti mediche palestinesi. Israele ha dichiarato di aver preso di mira un comandante dell’ala armata di Hamas. I soccorritori parlano di persone ancora disperse sotto le macerie e di incendi difficili da domare.

Prossimi video

SpaceX lancia la capsula cargo Dragon verso la ISS

Mondo

Trump rientra dalla Cina: “Grande successo”

Mondo

Raid israeliano su abitazione di Gaza City, morti e feriti

Mondo

Israele e Libano prorogano il cessate il fuoco per 45 giorni

Mondo

Israele colpisce Hamas a Gaza e proroga tregua in Libano

Mondo

Giuria non trova accordo, annullato terzo processo Weinstein

Mondo