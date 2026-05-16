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Israele e Libano prorogano il cessate il fuoco per 45 giorni

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Israele e Libano hanno concordato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Washington ha annunciato nuovi colloqui politici e militari tra le parti nelle prossime settimane. Intanto continuano gli scontri nel sud del Libano tra Israele e Hezbollah.

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