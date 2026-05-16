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Hantavirus su nave da crociera, quarantena a Rotterdam

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La nave da crociera MV Hondius arriverà a Rotterdam dopo un focolaio di hantavirus scoppiato durante una traversata oceanica. Le autorità olandesi hanno disposto una quarantena di sei settimane per gran parte dell’equipaggio. A bordo si trovano 27 persone tra marinai e personale medico.

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