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Sky TG25, anatomia dell'incontro Trump-Xi

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Il viaggio in Cina di Donald Trump e il suo faccia a faccia con Xi Jinping ha riacceso il confronto tra Washington e Pechino in una fase cruciale per gli equilibri globali. La nuova puntata di Sky TG25, condotta da Alessio Viola, si occupa dei nodi del vertice: dazi, tecnologia, rapporti commerciali e Taiwan. In studio e in collegamento, analisi e approfondimenti con Francesco Boggio Ferraris, direttore della Italy China Council Foundation, Christian Rocca, direttore di Linkiesta, e Patrick Facciolo, analista della comunicazione

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