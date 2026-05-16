Sky TG25, anatomia dell'incontro Trump-Xi

Il viaggio in Cina di Donald Trump e il suo faccia a faccia con Xi Jinping ha riacceso il confronto tra Washington e Pechino in una fase cruciale per gli equilibri globali. La nuova puntata di Sky TG25, condotta da Alessio Viola, si occupa dei nodi del vertice: dazi, tecnologia, rapporti commerciali e Taiwan. In studio e in collegamento, analisi e approfondimenti con Francesco Boggio Ferraris, direttore della Italy China Council Foundation, Christian Rocca, direttore di Linkiesta, e Patrick Facciolo, analista della comunicazione