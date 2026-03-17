Zelensky a Londra, incontri col premier Starmer e Re Carlo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Londra il premier britannico Keir Starmer a Downing Street e Re Carlo III a Buckingham Palace nell'ambito di una serie di vertici istituzionali di alto livello. Nel programma della visita anche colloqui con il segretario generale della NATO Mark Rutte e un discorso al parlamento britannico. Nell'ambito dei summit, Regno Unito e Ucraina hanno concordato anche una collaborazione per la vendita di droni che punti a sostenere paesi del Golfo esposti agli attacchi iraniani.