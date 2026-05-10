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Vienna blindata per l'Eurovision 2026

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Vienna si prepara alla 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest con misure di sicurezza straordinarie: schierati reparti antiterrorismo, droni, elicotteri e controlli rafforzati. Le autorità austriache parlano di un livello di allerta elevato, pur senza minacce concrete. L’evento è segnato anche dalle tensioni sulla guerra a Gaza: Islanda, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna hanno annunciato il boicottaggio contro la partecipazione di Israele.

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