Sky TG25 - Le due guerre, a che punto siamo in Ucraina e Iran?

Ne ha parlato Alessio Viola con l’ex ambasciatore in Usa e Iran, Giovanni Castellaneta, e il direttore di Institute for global Studies Nicola Pedde
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