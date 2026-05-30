Libano, avanzano le forze israeliane

L'esercito israeliano ha emesso nuovi ordini di evacuazione per 13 villaggi libanesi, chiedendo ai residenti di abbandonare le proprie case e dirigersi verso nord. Mentre continuano i raid aerei, il bilancio delle vittime e dei feriti è in aumento, secondo il Ministero della Salute libanese, gli attacchi israeliani contro il Paese hanno causato la morte di oltre 3.370 persone, oltre 10.000 feriti a partire dal 2 marzo.

Avanzano le forze israeliane

Sul terreno l'avanzata delle forze israeliane si è ampliata sensibilmente nelle ultime 48 ore. Le truppe hanno superato diverse località a sud di Nabati e stanno consolidando il controllo di aree sopraelevate lungo la dorsale che costeggia il fiume Litani, una posizione strategica che consentirebbe di dominare visivamente ampie porzioni del Libano meridionale e della valle occidentale della Beqāʿ, roccaforti delle milizie sciite filo iraniane di Hezbollah.

Nuovi razzi su Israele da Hezbollah

Sul fronte israeliano nuovi lanci di razzi e droni da parte del movimento. A Kiryat Shmona, cittadina del nord Israele, sono stati registrati diversi impatti con danni materiali, ma senza feriti, mentre un drone ha colpito un'area militare vicina alla comunità di confine di Shomera. Secondo fonti vicine Hezbollah, l'intensificazione degli attacchi è una risposta diretta all'espansione delle operazioni terrestri israeliane in Libano e punta a imporre una nuova deterrenza, segnalando che ogni ulteriore avanzata sarà accompagnata da un aumento del fuoco verso il nord di Israele.

Percorso diplomatico in salita

Intanto resta in salita il percorso diplomatico. Fonti libanesi hanno espresso delusione per i recenti colloqui al Pentagono sulla sicurezza mediati dagli Stati Uniti, giudicati insufficienti soprattutto per un raggiungimento del cessate il fuoco. Beirut continua a indicare una tregua come priorità, mentre sono in corso i preparativi per un nuovo round di negoziati tra il Libano e Israele, previsti il 2 e il 3 giugno.