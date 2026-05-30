Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Afghanistan, camion si ribalta: almeno 22 morti e 36 feriti

Mondo

Almeno 22 persone hanno perso la vita e 36 sono rimaste ferite nel ribaltamento di un camion nella provincia di Laghman, in Afghanistan. Il mezzo trasportava rifugiati afghani di rientro in patria. Tra le vittime almeno 10 bambini e cinque donne. Secondo le autorità locali, il camion sarebbe uscito di strada per motivi ancora da accertare. Secondo un testimone, il conducente si sarebbe addormentato al volante causando il tragico schianto.

Prossimi video

Afghanistan, camion si ribalta: almeno 22 morti e 36 feriti

Mondo

Calma a Teheran: Trump valuta il futuro della tregua

Mondo

Edgar Morin, morto a 104 anni il grande pensatore francese

Mondo

Drone su palazzo a Galati, Romania evoca art. 4 della Nato

Mondo

Cape Canaveral, lancio riuscito per i satelliti LEO 7 Amazon

Mondo

Lacrimogeni sui manifestanti al centro ICE in New Jersey

Mondo