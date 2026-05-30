Almeno 22 persone hanno perso la vita e 36 sono rimaste ferite nel ribaltamento di un camion nella provincia di Laghman, in Afghanistan. Il mezzo trasportava rifugiati afghani di rientro in patria. Tra le vittime almeno 10 bambini e cinque donne. Secondo le autorità locali, il camion sarebbe uscito di strada per motivi ancora da accertare. Secondo un testimone, il conducente si sarebbe addormentato al volante causando il tragico schianto.
Prossimi video
Afghanistan, camion si ribalta: almeno 22 morti e 36 feriti
Mondo
Calma a Teheran: Trump valuta il futuro della tregua
Mondo
Edgar Morin, morto a 104 anni il grande pensatore francese
Mondo
Drone su palazzo a Galati, Romania evoca art. 4 della Nato
Mondo
Cape Canaveral, lancio riuscito per i satelliti LEO 7 Amazon
Mondo
Lacrimogeni sui manifestanti al centro ICE in New Jersey
Mondo
Sky Tg24 Mondo, il drone russo in Romania e il fianco scoperto d'Europa
Mondo