Afghanistan, camion si ribalta: almeno 22 morti e 36 feriti

Almeno 22 persone hanno perso la vita e 36 sono rimaste ferite nel ribaltamento di un camion nella provincia di Laghman, in Afghanistan. Il mezzo trasportava rifugiati afghani di rientro in patria. Tra le vittime almeno 10 bambini e cinque donne. Secondo le autorità locali, il camion sarebbe uscito di strada per motivi ancora da accertare. Secondo un testimone, il conducente si sarebbe addormentato al volante causando il tragico schianto.