Teheran appare calma mentre cresce l’attesa per la decisione del presidente americano Donald Trump sull’estensione della tregua tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca ha esaminato una proposta per prorogare di altri 60 giorni il cessate il fuoco raggiunto ad aprile. Secondo fonti iraniane, l’intesa sarebbe vicina ma non ancora approvata. Restano aperte le questioni legate allo Stretto di Hormuz e al programma nucleare iraniano. Washington chiede maggiori garanzie, mentre il Pentagono avverte di essere pronto a riprendere le operazioni in caso di fallimento dei negoziati.
Prossimi video
Afghanistan, camion si ribalta: almeno 22 morti e 36 feriti
Mondo
Calma a Teheran: Trump valuta il futuro della tregua
Mondo
Edgar Morin, morto a 104 anni il grande pensatore francese
Mondo
Drone su palazzo a Galati, Romania evoca art. 4 della Nato
Mondo
Cape Canaveral, lancio riuscito per i satelliti LEO 7 Amazon
Mondo
Lacrimogeni sui manifestanti al centro ICE in New Jersey
Mondo
Sky Tg24 Mondo, il drone russo in Romania e il fianco scoperto d'Europa
Mondo