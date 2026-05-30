Calma a Teheran: Trump valuta il futuro della tregua

Teheran appare calma mentre cresce l’attesa per la decisione del presidente americano Donald Trump sull’estensione della tregua tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca ha esaminato una proposta per prorogare di altri 60 giorni il cessate il fuoco raggiunto ad aprile. Secondo fonti iraniane, l’intesa sarebbe vicina ma non ancora approvata. Restano aperte le questioni legate allo Stretto di Hormuz e al programma nucleare iraniano. Washington chiede maggiori garanzie, mentre il Pentagono avverte di essere pronto a riprendere le operazioni in caso di fallimento dei negoziati.