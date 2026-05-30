Rajasthan, tempesta di sabbia: blackout e visibilità zero

Una violenta tempesta di sabbia ha investito il Rajasthan, nel nord-ovest dell’India, avvolgendo le città di Bikaner, Sri Ganganagar e Churu e riducendo la visibilità quasi a zero. Raffiche fino a 80 km/h hanno causato disagi al traffico, caduta di alberi e blackout. Le autorità hanno diramato allerte per temporali, fulmini e nuove tempeste di polvere. Piogge e grandinate hanno inoltre fatto calare le temperature dopo giorni di caldo estremo oltre i 47 gradi.
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