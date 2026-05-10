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Hantavirus, primo volo di evacuati atterrato a Madrid

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È atterrato a Madrid il primo volo di evacuazione da Tenerife con 14 cittadini spagnoli sbarcati dalla nave Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus. I passeggeri, tutti asintomatici, sono stati trasferiti in un ospedale militare per controlli. In corso altri rimpatri per diversi Paesi europei e non solo, nell’ambito di un’operazione internazionale coordinata. L’Oms rassicura: rischio basso e situazione diversa dal Covid. In Italia attivata sorveglianza su quattro passeggeri e quarantene precauzionali.

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