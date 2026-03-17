Parigi, riapre il ponte sospeso sulla Torre Eiffel

A Parigi un ponte sospeso è stato installato al centro della Torre Eiffel. La struttura, fatta di reti intrecciate e cavi, si trova al primo piano della torre, a un’altezza di circa 60 metri. L’installazione è aperta al pubblico ed è stata riproposta dopo il successo dello scorso anno per attirare visitatori nei mesi di bassa stagione. L’esperienza offre un percorso nel vuoto che mette alla prova anche i più coraggiosi. Il ponte resterà aperto al pubblico fino al 3 maggio.
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