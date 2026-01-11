Proteste in Tunisia contro il presidente Kais Saied

A Tunisi attivisti, ONG e partiti hanno manifestato contro la stretta autoritaria del presidente Kais Saied, alla vigilia dell’anniversario della caduta di Ben Ali. I dimostranti accusano Saied di usare magistratura e polizia per reprimere l’opposizione e concentrare il potere. Dal 2021 il presidente ha sciolto il governo, congelato il Parlamento e rimosso decine di giudici, scelte definite un colpo di Stato dai critici. Saied respinge le accuse e sostiene di agire per difendere il Paese da presunti traditori.