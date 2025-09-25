Guerra Ucraina Russia, in Danimarca altri droni su aeroporto Aalborg: scalo riaperto. LIVE
Aseguito dell'incidente, i voli in arrivo e in partenza sono stati bloccati per diverso tempo, poi l'attività è stata ripristinata. E' il secondo scalo del Paese costretto a chiudere dopo il caso di Copenaghen. Il Cremlino replica a brutto muso alle parole di Trump dopo l'incontro di ieri con Zelensky. "La Russia non è una tigre di carta ma un orso vero, non abbiamo alternative a continuare la guerra per il nostro futuro", avverte il portavoce di Putin. Zelensky all'Onu: "Non restate in silenzio e aiutateci"
Allarme droni in Danimarca, dove lo scalo di Aalborg è stato chiuso per diverso tempo a seguito dell'incidente: i voli in arrivo e in partenza sono stati bloccati, poi lo scalo è stato riaperto. E' il secondo aeroporto del Paese costretto a chiudere a causa degli Uav dopo il caso di Copenaghen di lunedì scorso.
Il Cremlino replica a brutto muso alle parole di Trump dopo l'incontro di ieri con Zelensky. 'La Russia non è una tigre di carta ma un orso vero, non abbiamo alternative a continuare la guerra per il nostro futuro', avverte il portavoce di Putin, negando che l'Ucraina 'possa riconquistare qualcosa' come invece aveva sostenuto il presidente Usa. Appello di Zelensky all'Onu: 'Il diritto internazionale è al collasso, la Russia vuole espandere la guerra. Non restate in silenzio e aiutateci'. La Germania intanto denuncia che un jet russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Baltico dopo le incursioni dei giorni scorsi nei cieli europei. Mosca nega: 'Isterie'. Meloni: 'L'escalation conviene a Putin, non cadiamo nella trappola delle provocazioni' (L'intervento di Giorgia Meloni all'Onu). A New York l'incontro Rubio-Lavrov: 'Fermate le uccisioni in Ucraina', dice il segretario di Stato Usa.
Danimarca, chiuso e poi riaperto l'aeroporto di Aalborg a causa della presenza di droni
A seguito dell'incidente, i voli in arrivo e in partenza sono stati bloccati. E' il secondo scalo del Paese costretto a chiudere a causa degli Uav dopo il caso di Copenaghen di lunedì scorso
Ucraina, come Trump ha cambiato posizione sui territori contesi con la Russia
Il presidente degli Stati Uniti ha scritto su Truth che Kiev può “combattere e riconquistare” alcune zone e che “i confini originali di quando la guerra è iniziata sono un'opzione”. Un nuovo colpo di scena che arriva dopo le tensioni di febbraio - culminate nello scontro con Zelensky nello Studio Ovale -, la riconciliazione dei due leader in Vaticano ad aprile e il vertice di agosto in Alaska con Vladimir Putin
Meloni all'Onu: "Israele ha superato limiti a Gaza. La Russia ha calpestato i Trattati"
La presidente del Consiglio ha richiamato l'Assemblea Generale dell'Onu alle proprie responsabilità, spaziando da Gaza all'Ucraina, dalle migrazioni alla riforma delle istituzioni multilaterali. Un discorso punteggiato da citazioni: quella di Papa Francesco sulla "terza guerra mondiale a pezzi" e quella di San Francesco, "il più italiano dei Santi"
La Nato lancia la missione "Sentinella dell'Est", cosa sappiamo sull’operazione
Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha annunciato che la Nato lancerà la missione Eastern Sentry sul fianco est e l'attività militare inizierà nei prossimi giorni, con asset dati da molti alleati, specialmente per affrontare la sfida dei droni. Con questa operazione si risponderà alla violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi avvenuta il 10 settembre. Quanto è accaduto è un fatto "pericoloso e inaccettabile, che sia stato intenzionale o meno”, ha detto in conferenza stampa Rutte, spiegando che la valutazione è in corso ma ribadendo che "il comportamento sconsiderato che abbiamo visto da parte della Russia è estremamente pericoloso”. Il segretario ha poi aggiunto che “la posizione degli Usa è assolutamente chiara, siamo tutti insieme. L'impegno dell'America c'è in tutti i sensi”. A proposito dell'iniziativa sul muro anti drone evocato da Ursula von der Leyen, il comandante supremo della Nato, il generale Usa Alexus Grynkewich ha fatto sapere che “è in linea con alcune nostre idee di fortificare il fianco est, questa è la direzione in cui si deve andare”
