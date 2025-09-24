Danimarca, chiuso aeroporto di Aalborg a causa della presenza di droni

L’aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso a causa della presenza di droni nel suo spazio aereo. Lo ha dichiarato questa sera un portavoce dell’aeroporto. Il portavoce ha rifiutato di commentare il numero di droni in questione. Sono stati deviati quattro voli, ha aggiunto, tra cui due aerei SAS, un volo Norwegian e un volo KLM. La notizia è confermata dall’agenzia Reuters. A seguito dell'incidente, i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Aalborg sono stati bloccati, riferisce Sky News. In un post su X, la polizia del Nordjyllands ha dichiarato che "sono stati osservati dei droni nei pressi dell'aeroporto di Aalborg e lo spazio aereo è chiuso. La polizia è presente e sta indagando".