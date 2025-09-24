Esplora tutte le offerte Sky
Danimarca, chiuso aeroporto di Aalborg a causa della presenza di droni

Mondo
©Ansa

A seguito dell'incidente, i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Aalborg sono stati bloccati. E' il secondo scalo del Paese costretto a chiudere a causa degli Uav dopo il caso di Copenaghen 

ascolta articolo

L’aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso a causa della presenza di droni nel suo spazio aereo. Lo ha dichiarato questa sera un portavoce dell’aeroporto. Il portavoce ha rifiutato di commentare il numero di droni in questione. Sono stati deviati quattro voli, ha aggiunto, tra cui due aerei SAS, un volo Norwegian e un volo KLM. La notizia è confermata dall’agenzia Reuters. A seguito dell'incidente, i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Aalborg sono stati bloccati, riferisce Sky News. In un post su X, la polizia del Nordjyllands ha dichiarato che "sono stati osservati dei droni nei pressi dell'aeroporto di Aalborg e lo spazio aereo è chiuso. La polizia è presente e sta indagando". 

Secondo chiusura di un aeroporto in Danimarca a causa di droni

Aalborg si trova nel nord, nella regione dello Jutland, ed è la quarta città della Danimarca per popolazione. Il suo aeroporto è il secondo del Paese ad essere stato costretto a chiudere in pochi giorni a causa degli Uav: lunedì, lo scalo di Copenaghen ha interrotto temporaneamente le operazioni in seguito alle segnalazioni di droni in volo nel suo spazio aereo. In quell'occasione, la premier danese Mette Frederiksen ha affermato di "non poter escludere in alcun modo" il coinvolgimento della Russia dietro al sorvolo di droni.

