Trump: "Onu non ha dato una mano per far finire le guerre". DIRETTA

Il presidente americano, nel suo intervento all'Assemblea Generale, ha sostenuto di aver fatto finire "sette conflitti in sette mesi". E ha sottolineato di aver rimediato ai "disastri" lasciati dall'amministrazione Biden. Ora, però, gli Usa "sono i più forti del mondo". Molte le ciritche alle Nazioni Unite, accusate dal tycoon anche di "finanziare l'immigrazione clandestina"

"Per gli Usa questa è una nuova età dell'oro", ha poi spiegato il tycoon, ricordando le azioni della sua amministrazione per rimediare ai "disastri" lasciati dalla presidenza Biden. "Ho costruito l’economia più forte degli Stati Uniti", ha detto, ripercorrendo i provvedimenti adottati negli ultimi mesi. Poi un passaggio anche sull'immigrazione: "Ora quando si arriva illecitamente negli Usa, o si va in prigione, o si torna da dove si arriva". E, anche su questo tema, non ha risparmiato le critiche alle Nazioni Unite che, a suo dire, "finanziano l'immigrazione clandestina".

Trump: "Dobbiamo agire per mettere fine alle guerre"

Buona parte dell'intervento di Trump ha riguardato le guerre. Da una parte, il presidente ha celebrato "i successi" suoi e degli Usa nel raggiungere accordi. Dall'altra, ha ricordato che la guerra a Gaza è ancora in atto, sottolineando che le ostilità "devono finire" e che "devono essere raggiunti anche accordi per far tornare a casa vivi gli ostaggi israeliani" ancora nelle mani di Hamas. "Dobbiamo arrivare a un cessate il fuoco per Gaza", ha poi chiarito Trump, ricordando però che, "con il riconoscimento dello Stato di Palestina vincerebbe Hamas". Mentre sul conflitto ucraino, il presidente ha ammesso: "Pensavo fosse facile porre fine alla guerra in Ucraina". E ha insistito su un punto: "Non possiamo acquistare prodotti energetici dalla Russia".