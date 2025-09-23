Caos sui cieli di Copenaghen e Oslo: droni sorvolano aeroporti. LIVE

I droni sull'aeroporto di Copenaghen non sono stati abbattuti dalle autorità, ma sono scomparsi dalla zona da soli e non sappiamo dove siano andati. A dirlo, nel corso di una conferenza stampa, il vice ispettore di polizia Jakob Hansen. 'Stiamo cercando di scoprire - aggiunge - che tipo di droni si trovavano nei pressi dell'aeroporto e da dove provengono'. Saranno attuate diverse misure' dice ancora, ma senza specificare di quali misure si tratti. "Verso le 20:30 - ricostruisce Hansen - la polizia di Copenaghen ha ricevuto una notifica da Naviair (l'ente che controlla e gestisce il traffico aereo) che lo spazio aereo era chiuso a causa dell'osservazione dei droni. La polizia, tuttora presente nello scalo, ha quindi avviato un'indagine approfondita, in collaborazione con il PET e le forze armate danesi".