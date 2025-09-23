Guerra Ucraina, caos sui cieli di Copenaghen e Oslo: droni sorvolano aeroporti. LIVE
Una cinquantina i voli cancellati, altrettanti deviati in altri scali. 'I droni non sono stati abbattuti, sono scomparsi da soli' dice la polizia danese, che annuncia la collaborazione con le autorità norvegesi 'per capire se esista un collegamento' tra i due eventi
in evidenza
Caos sui cieli di Copenaghen e Oslo: l'aeroporto danese, chiuso per alcune ore e poi riaperto, è stato sorvolato da '3-4 droni di grandi dimensioni'. Alcune ore dopo un drone è stato avvistato anche sullo scalo norvegese, anche questo chiuso. Una cinquantina i voli cancellati, altrettanti deviati in altri scali. 'I droni non sono stati abbattuti, sono scomparsi da soli' dice la polizia danese, che annuncia la collaborazione con le autorità norvegesi 'per capire se esista un collegamento' tra i due eventi.
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Vertice Trump-Putin in Alaska, il racconto per immagini della storica giornata. FOTO
- Guerra Ucraina Russia, i punti del possibile accordo fra Mosca e Kiev
- Su cosa trattano Mosca e Kiev? La guerra può finire nel 2025?
- Ucraina, chi ha donato di più tra Unione europea e Stati Uniti? I dati
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Droni nei cieli: polizia danese e autorità norvegesi collaborano
La polizia danese sta avviando una collaborazione con le autorità norvegesi per chiarire se esista un collegamento tra i droni avvistati sull'aeroporto di Copenaghen, e che ha costretto lo scalo allo stop per alcune ore, e quello segnalato su Oslo, obbligando alla chiusura dello spazio aereo cittadino. Lo ha detto nel corso di una conferenza Jakob Hansen, vice ispettore di polizia della polizia di Copenaghen, annunciando per domattina alle ore 7 una nuova conferenza stampa.
Droni su Copenaghen, polizia: non abbattuti, scomparsi da soli
I droni sull'aeroporto di Copenaghen non sono stati abbattuti dalle autorità, ma sono scomparsi dalla zona da soli e non sappiamo dove siano andati. A dirlo, nel corso di una conferenza stampa, il vice ispettore di polizia Jakob Hansen. 'Stiamo cercando di scoprire - aggiunge - che tipo di droni si trovavano nei pressi dell'aeroporto e da dove provengono'. Saranno attuate diverse misure' dice ancora, ma senza specificare di quali misure si tratti. "Verso le 20:30 - ricostruisce Hansen - la polizia di Copenaghen ha ricevuto una notifica da Naviair (l'ente che controlla e gestisce il traffico aereo) che lo spazio aereo era chiuso a causa dell'osservazione dei droni. La polizia, tuttora presente nello scalo, ha quindi avviato un'indagine approfondita, in collaborazione con il PET e le forze armate danesi".
Aeroporto Copenaghen: 'Lo scalo ha riaperto'
"L'aeroporto di Copenaghen riapre dopo la chiusura dovuta all'attività dei droni. Tuttavia, si verificheranno ritardi e cancellazioni. I passeggeri sono pregati di verificare con la propria compagnia aerea". Lo si legge nell'ultimo aggiornamento sul profilo X dell'aeroporto.
Media: droni avvistati anche all'aeroporto di Oslo, voli deviati
I media norvegesi hanno riferito dell'avvistamento di un drone in serata anche all'aeroporto di Oslo. Lo ha confermato a Vg Karoline Pedersen, addetta stampa di Avinor, responsabile di un gran numero di aeroporti e aeroporti nel paese scandinavo. In seguito Flightradar24 ha rilevato che gli aerei sono fermi a causa "dell'osservazione di droni" e stanno deviando da Oslo.