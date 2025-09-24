Trump: Ucraina agisca, Nato abbatta jet russi che violano spazi aerei

"L'obiettivo dell'Italia è chiaro: una pace giusta e duratura. La nostra priorità è il rispetto del diretto internazionale. Siamo con l'Ucraina che combatte per difendere la sua libertà e la sua sovranità". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo alla riunione del consiglio di sicurezza sull'Ucraina. "Questa è una priorità all'Onu, nell'Unione Europea e del G7. Voglio dire con chiarezza che non siamo in guerra con la Russia: il nostro obiettivo è portare la Russia al tavolo trattative per una pace giusta. Siamo convinti che una strada per la pace sia ancora possibile", ha osservato Tajani precisando che l'Italia sostiene gli sforzi del presidente Donald Trump per il raggiungimento di una soluzione giusta e negoziata per la conflitto. "A tal fine esortiamo la Russia a dare seguito al vertice in Alaska. È tempo di avviare negoziati diretti con l'Ucraina", ha messo in evidenza Tajani.