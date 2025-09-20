Come potrebbe iniziare una guerra Nato-Russia? L'ipotesi Kaliningrad

Introduzione

Nei giorni scorsi è tornata ad alzarsi la tensione nell’area del mar Baltico, dove i Paesi membri della NATO Estonia, Lettonia e Lituania confinano con la Russia. Venerdì tre Mig russi sono entrati senza autorizzazione nello spazio aereo dell'Estonia, a radio spenta, costringendo due F-35 italiani impegnati nella sorveglianza Nato del Baltico ad alzarsi in volo per intercettarli e respingerli. Non è la prima volta che succede, ma in questa occasione i caccia russi sono rimasti sui cieli di un Paese dell'Alleanza atlantica per 12 minuti.

E in questi giorni, con un simile livello di tensione, si è tornato a temere che un singolo incidente possa essere sufficiente a scatenare conseguenze molto gravi. Come riportato da Politico, l’ex ministro degli esteri della Lituania Gabrielius Landsbergis è preoccupato da uno scenario come il dispiegamento di una “forza di recupero”, inviata nel caso in cui il treno da Kaliningrad (l’exclave russa) a Mosca dovesse fermarsi in territorio lituano. Potrebbe dunque partire da lì un eventuale casus belli. Ecco di cosa si tratta.