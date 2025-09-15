Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Corridoio Suwalki, cos'è e perché preoccupa la Nato: i timori di un'escalation in Europa

Mondo fotogallery
10 foto
©Getty

Al confine tra Polonia e Lituania c'è una lingua di terra di 65 km che collega al tempo stesso la Bielorussia con l'exclave russa di Kaliningrad. Nel delicato equilibrio sul fronte europeo orientale, da tempo è una delle zone calde per gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina

ULTIME FOTOGALLERY

Corridoio Suwalki, perché è importante e cosa teme la Nato

Mondo

Al confine tra Polonia e Lituania c'è una lingua di terra di 65 km che collega al tempo stesso la...

10 foto

Buongiorno, immagini e frasi per augurare buon primo giorno di scuola

Lifestyle

Per tutti i neo studenti il primo giorno di scuola è sempre un evento emozionante e ricco di...

11 foto

Le prime pagine dei quotidiani del 15 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi c’è l’allarme per gli sconfinamenti...

16 foto

I 41 anni del Principe Harry: la storia del ribelle della Royal Family

Mondo

Il figlio di Carlo e Lady D. è nato il 15 settembre 1984. Nel 2018 ha sposato l'attrice Meghan...

24 foto
Il principe Harry ha affermato, in una intervista alla BBC, di volere una "riconciliazione" con la famiglia reale britannica dopo il traumatico strappo del 2020, 02 maggio 2025. Inoltre si è detto "sconvolto" dopo aver perso oggi alla Corte d'Appello di Londra il ricorso presentato contro la decisione assunta a suo tempo dal ministero dell'Interno di revocare a lui e alla sua famiglia il diritto automatico alla tutela di polizia durante le visite nel Regno Unito. FERMO IMMAGINE BBC +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 settembre: rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, le parole di Meloni dopo l'attentato a Kirk: "La sinistra minimizza il...

15 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Raid su sfollati a Gaza City. Tank dell'Idf pronti a invadere. LIVE

    live Mondo

    L'esercito di Tel Aviv si ammassa fuori dalla Striscia. E' di almeno 25 morti, tra cui 3...

    Il Cremlino: "La Nato è di fatto in guerra con la Russia". LIVE

    live Mondo

    Lo ha dichiarato Dmitri Peskov, portavoce di Putin, facendo riferimento al sostegno dei Paesi...

    Roma, concerto e spettacolo di droni in piazza San Pietro. VIDEO

    Cronaca

    Un suggestivo spettacolo ha illuminato il cielo della Capitale nella serata di sabato. Le luci...