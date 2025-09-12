Blitz droni russi in Polonia, cosa c’entra la “tattica del salame”

Nelle scorse ore il premier britannico Keir Starmer prima ha chiamato il cancelliere tedesco Frederich Merz, poi il presidente francese Emmanuel Macron. Si è discusso di come "rafforzare le difese dell'Alleanza Atlantica" perché, come ha sottolineato Merz, la contraerea alleata ha funzionato, ma "evidentemente non come avrebbe dovuto" per "impedire l'ingresso di un numero tanto elevato di droni”. Varsavia nel mentre invierà ai confini orientali con la Bielorussia 40mila soldati in riposta alle esercitazioni congiunte di Minsk e Mosca Zapad-25. Londra si è subito detta disponibile a dislocare in Polonia uno squadrone di Typhoon e metterlo a disposizione del sistema di difesa Nato. Berlino, a stretto giro, ha annunciato che "estenderà e amplierà" il proprio ruolo nel programma di sorveglianza aerea, portando gli Eurofighter schierati a quattro e prolungando la loro missione fino alla fine dell'anno, mentre Macron ha annunciato che Parigi mobilita tre caccia Rafale per "contribuire alla protezione dello spazio aereo polacco". Inoltre la navigazione aerea nelle aree orientali verrà parzialmente limitata proprio per favorire il lavoro dei radar.