Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo: cosa è successo

Introduzione
Nella notte la Polonia ha denunciato "molteplici violazioni dello spazio aereo" da parte di Mosca, con i militari che "hanno utilizzato armi contro gli obiettivi" identificati come droni, afferma il premier polacco Donald Tusk su X (LE NEWS SUL CONFLITTO LIVE). L’episodio ha fatto salire la tensione, e il Consiglio Nord Atlantico ha deciso di discutere "la risposta della Nato". In azione anche gli aerei da ricognizione italiani. Tajani parla di "fatto gravissimo e inaccettabile, che è un'offesa alla sicurezza dell'intera area euro-atlantica". Ecco cosa è successo e quali possono essere le conseguenze a breve termine
Quello che devi sapere
Cosa è successo
I droni sono stati rilevati dalla Polonia durante un attacco di Mosca verso l’Ovest dell'Ucraina. Secondo l’esercito polacco sono stati oltre 10, in totale, gli oggetti volanti, in una violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco. “Si tratta di un atto di aggressione che ha creato una reale minaccia alla sicurezza dei nostri cittadini", ha sottolineato il comando operativo dell'esercito polacco in un messaggio su X. Secondo quanto riporta Polsat News sarebbe stata colpita una casa nella città di Wyryki Wola nella regione di Lublino, al confine con la Russia e la Bielorussia. Nessuno sarebbe rimasto ferito.
Per approfondire:
Tusk: “Provocazione su larga scala”
Per il premier polacco Donald Tusk l’attacco con i droni russi è "molto probabilmente una provocazione su larga scala". "I droni che rappresentavano una minaccia diretta sono stati abbattuti”, ha chiarito, per poi ribadire di essere "in costante contatto con il Segretario generale della Nato e i nostri alleati". "Non abbiamo registrato vittime. La ricerca dei resti dei droni abbattuti è in corso. Stiamo riaprendo sistematicamente gli aeroporti”.
La conferma di Kiev
La conferma dell’accaduto è arrivata anche da Kiev: “L’incursione nello spazio aereo polacco è avvenuta durante l'attacco notturno dei droni russi contro l'Ucraina”, ha affermato l'aeronautica militare ucraina. È stato dichiarato un allarme aereo in tutto il Paese e ci sono state esplosioni nelle regioni di Leopoli, Kiev, Vinnytsia, Rivne, Zhytomyr, Khmelnytskyi e Frankivsk.
Kiev ha poi affermato che Vladimir Putin continua a "mettere alla prova l'Occidente" e continuerà a farlo finché non riceverà "una risposta forte", dopo che la Polonia ha denunciato un l’atto di aggressione nel proprio spazio aereo. "Putin continua a intensificare, espandere la sua guerra e mettere alla prova l'Occidente", ha affermato su X il capo della diplomazia ucraina, Andriï Sybiga. Secondo lui, "una risposta debole oggi non farà altro che provocare ulteriormente la Russia, e i missili e i droni russi voleranno ancora più lontano in Europa".
“Oggi c'è stato un altro passo di escalation: gli shahed russo-iraniani hanno operato nello spazio aereo della Polonia, nello spazio aereo della Nato. Non un solo 'shahed', che si potrebbe definire casuale, ma almeno otto droni d'attacco diretti verso la Polonia. Un precedente estremamente pericoloso per l'Europa. Se ci saranno ulteriori passi dipenderà completamente dalla coordinazione e dalla forza delle azioni di risposta. I russi devono sentire le conseguenze”, ha poi incalzato il presidente ucraino Zelensky su Telegram.
Jet italiani da ricognizione stanotte in azione
Ed emerge anche che, nell'operazione di protezione della Polonia di stanotte, sono stati coinvolti jet italiani e olandesi. A rivelarlo è Reuters che cita una fonte della Nato. Ai caccia F-16 polacchi si sono uniti durante la notte gli F-35 olandesi e gli aerei da sorveglianza AWACS italiani.
Tajani: "Fatto gravissimo e inaccettabile"
Il ministro degli Esteri Tajani è interventuo subito, parlando di "un fatto gravissimo e inaccettabile, che è un'offesa alla sicurezza dell'intera area euro-atlantica". "L'Italia esprime piena solidarietà alla Polonia, Paese amico e alleato, ribadendo il suo impegno per la difesa della sovranità e dell'integrità territoriale. Ogni provocazione va respinta con fermezza e unità da parte dell'Europa".
Nato riunita
Intanto la Nato si mobilita. “Il Consiglio Nord Atlantico si riunisce questa mattina per una sessione ordinaria e discuterà della risposta ai droni che sono entrati in Polonia durante la notte”, fa sapere la portavoce dell'Alleanza. "Numerosi droni sono entrati nello spazio aereo polacco durante la notte e sono stati intercettati dalle difese aeree polacche e della Nato. Il segretario generale è in contatto con la leadership polacca e la Nato si sta consultando attentamente con la Polonia".
Von der Leyen annuncia "6 miliardi per alleanza sui droni con Kiev"
Mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Strasburgo, ha dichiarato: “Posso anche annunciare che l'Europa anticiperà 6 miliardi di euro dal prestito G7 e stipulerà un'alleanza sui droni con l'Ucraina. L'Ucraina ha l'ingegnosità. Ciò di cui ha bisogno ora è la scala industriale. E insieme possiamo fornirgliela: affinché l'Ucraina mantenga il proprio vantaggio competitivo con la Russia e l'Europa rafforzi il proprio".
Per approfondire:
Russia: "Pronta a produrre droni Shahed in massa". Cosa sono e perché vengono utilizzati