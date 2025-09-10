Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo: cosa è successo

La conferma dell’accaduto è arrivata anche da Kiev: “L’incursione nello spazio aereo polacco è avvenuta durante l'attacco notturno dei droni russi contro l'Ucraina”, ha affermato l'aeronautica militare ucraina. È stato dichiarato un allarme aereo in tutto il Paese e ci sono state esplosioni nelle regioni di Leopoli, Kiev, Vinnytsia, Rivne, Zhytomyr, Khmelnytskyi e Frankivsk.

Kiev ha poi affermato che Vladimir Putin continua a "mettere alla prova l'Occidente" e continuerà a farlo finché non riceverà "una risposta forte", dopo che la Polonia ha denunciato un l’atto di aggressione nel proprio spazio aereo. "Putin continua a intensificare, espandere la sua guerra e mettere alla prova l'Occidente", ha affermato su X il capo della diplomazia ucraina, Andriï Sybiga. Secondo lui, "una risposta debole oggi non farà altro che provocare ulteriormente la Russia, e i missili e i droni russi voleranno ancora più lontano in Europa".

“Oggi c'è stato un altro passo di escalation: gli shahed russo-iraniani hanno operato nello spazio aereo della Polonia, nello spazio aereo della Nato. Non un solo 'shahed', che si potrebbe definire casuale, ma almeno otto droni d'attacco diretti verso la Polonia. Un precedente estremamente pericoloso per l'Europa. Se ci saranno ulteriori passi dipenderà completamente dalla coordinazione e dalla forza delle azioni di risposta. I russi devono sentire le conseguenze”, ha poi incalzato il presidente ucraino Zelensky su Telegram.