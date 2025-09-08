Russia: "Pronta a produrre droni Shahed in massa". Ecco cosa sono

Se la produzione massiccia di Shahed preoccupa, è anche vero che Kiev ha dimostrato di essere in grado di neutralizzare questo tipo di droni. Come riportato da Ukrinform, che cita l'Aeronautica militare dell'Ucraina, a metà agosto le forze militari russe hanno lanciato 49 droni d'attacco Shahed e vari tipi di droni esca da diverse direzioni, tra cui Kursk, Primorsko-Akhtarsk e Shatalovo. In quell'occasione, anche due missili Iskander-M/KN-23 sono stati lanciati dal Kursk. I droni d'attacco hanno preso di mira le regioni di Donetsk, Sumy e Chernihiv, mentre i missili balistici erano puntati sulla regione di Poltava. L'attacco è stato tuttavia respinto da una risposta coordinata ucraina che ha coinvolto aviazione, unità missilistiche antiaeree, squadre di guerra elettronica, sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili. Secondo i dati preliminari, le forze di difesa aerea hanno abbattuto 34 obiettivi aerei: i due missili Iskander e 32 droni.

