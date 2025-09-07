Petrolio russo, ecco perché diversi Paesi Ue lo comprano ancora

Introduzione

Lo stop agli ultimi legami energetici con Mosca entro il 2027 è un nodo politico ancora complicato da sciogliere per l’Unione europea. “Budapest deve smettere di importare gas e petrolio dalla Russia: è il modo migliore per accelerare la fine della guerra”, ha scandito Antonio Costa dall'Ucraina accusando Viktor Orbán di essere il principale responsabile di quel “20% di forniture” che l'Ue ancora paga al Cremlino. “L'Ungheria acquista petrolio russo apertamente perché non ha altra scelta, mentre alcuni Paesi europei lo acquistano segretamente attraverso canali alternativi, perché è più economico”, ha replicato il ministro degli Esteri, Péter Szijjártó. Qual è quindi la situazione attuale?