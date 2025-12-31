Quest'anno solo gli alcohol-free stanno avendo numeri in grande crescita. Secondo le elaborazioni Uiv su base NielsenIQ, sul circuito retail di Usa, Uk e Germania i vini a zero gradi, pur rappresentando ancora una quota minoritaria, sono protagonisti di un boom: nei primi nove mesi dell'anno, volumi sul mercato tedesco a +46%, con share del 5% sul totale No-Lo, +20% sul mercato britannico (23% sul totale) e +18% sulla piazza statunitense, con quota del 17% sul totale della categoria a basso grado. Eccettuato il mercato tedesco, dove si è in controtendenza rispetto al mercato (-23%), gli alcohol-free italiani (fino ad oggi prodotti giocoforza all'estero) performano bene in Uk (+6% volume e +10% valore) e in Usa, con +17% lato volume e +24% sulla colonna valore. Su questo mercato l'Italia rappresenta il 6% del totale vendite vini a zero gradi, quota che sale all'11% sulla piazza tedesca e al 24% su quella britannica.

