Vino italiano, export salvo grazie alle scorte fatte prima dei dazi

Nei primi sei mesi dell’anno il mercato italiano ha registrato un +2,5% grazie al massiccio acquisto effettuato dagli importatori Usa prima dell’entrata in vigore dei dazi. Bene anche in Canada dove le importazioni italiane sono cresciute di quasi l'11%, beneficiando della sostituzione a scaffale dei vini statunitensi. Responsabile Nomisma: “Fondamentale per le nostre imprese iniziare a guardare a nuove aree geografiche di espansione”

Il mercato del vino italiano nel primo semestre del 2025 si è salvato grazie all’accumulazione di scorte messa in atto dagli importatori statunitensi prima che i dazi imposti da Trump entrassero in vigore. Il massiccio acquisto dei primi tre mesi dell’anno, precedente dunque alle imposte trumpiane, ha fatto sì che l’Italia segnasse un +2,5% nel primo semestre del 2025. Un segnale positivo anche se resta il problema di dover trovare un acquirente diverso dagli Usa nel prossimo futuro. I dati emergono dal Report Wine Monitor di Nomisma che ha fotografato la situazione delle importazioni di vino nei principali mercati mondiali fino a giugno, mettendo in luce l'assenza di un andamento univoco.

Cosa succede negli Usa

Negli Stati Uniti, che si confermano il principale mercato di riferimento del vino, i dazi hanno provocato un netto calo nel secondo trimestre del 2025. Se infatti fino a marzo la crescita delle importazioni aveva segnato un +22% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la fine dell'accumulazione di scorte da parte degli importatori in vista dei dazi ha provocato una riduzione del -7% nel periodo aprile-giugno. Oltre a Usa e Italia, Nomisma Wine Monitor ha evidenziato le dinamiche dei principali 12 mercati mondiali che, complessivamente, fanno registrare +1,5% a valore e +2,1% a volume.