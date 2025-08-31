Dazi Usa dichiarati "illegali": cosa succede ora? I tre scenari

Il tycoon ha attaccato sul suo social Truth la Corte d'Appello che ha sentenziato sulle tariffe, definendola "di parte" e avvisando che il Paese rischia la "distruzione totale" se la decisione dei giudici non verrà ribaltata. Gli ha fatto eco la ministra della giustizia Pam Bondi, secondo cui i giudici "stanno interferendo con il ruolo vitale e costituzionalmente centrale del presidente in politica estera. Questa decisione è sbagliata e indebolisce gli Stati Uniti sulla scena mondiale". Bondi ha annunciato che il suo dipartimento farà appello e "continuerà a lottare per ripristinare la legittima autorità del presidente".

Per approfondire: Dazi, in Usa entrano in vigore le tariffe sui pacchi postali