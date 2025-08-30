Dazi Usa dichiarati illegali, Trump invoca Corte suprema

E' netta la sentenza di una corte d'appello federale americana nel bocciare le tariffe doganali imposte dal presidente americano: per i giudici è "incostituzionale" la decisione di Trump di utilizzare i poteri di emergenza per giustificare i dazi. Il tycoon reagisce attaccando una sentenza "scorretta" scritta da giudici "di parte". E anticipa il ricorso alla Corte Suprema contando così di cancellare una decisione che rischia di "distruggere letteralmente gli Stati Uniti d'America" ascolta articolo

I dazi di Donald Trump sono in gran parte illegali: una corte d'appello federale americana ha emesso una sentenza che potrebbe avere l'effetto di un terremoto politico ed economico internazionale. A meno che non sia ribaltata dalla Corte suprema, che il tycoon ha già invocato dopo aver avvisato che il rischio è la "distruzione degli Stati Uniti d'America".

In vigore fino al 14 ottobre Le tariffe resteranno in vigore sino al 14 ottobre per consentire alla Casa Bianca di fare ricorso alla massima giurisdizione americana. "La legge - spiega la sentenza - conferisce al presidente un'autorità significativa per intraprendere una serie di azioni in risposta a un'emergenza nazionale dichiarata, ma nessuna di queste azioni include esplicitamente il potere di imporre tariffe, dazi o simili, o il potere di tassare", afferma la corte. Trump ha giustificato le serie di dazi ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (Ieepa). Questa legge del 1977 conferisce al presidente il potere di affrontare minacce "insolite e straordinarie" durante le emergenze nazionali. "Sembra improbabile che il Congresso, emanando l'Ieepa, intendesse discostarsi dalla sua prassi passata e concedere al presidente un'autorità illimitata per imporre dazi", si legge nella sentenza. "La legge non menziona i dazi (o alcuno dei suoi sinonimi) né prevede garanzie procedurali che contengano chiari limiti al potere del Presidente di imporre dazi", prosegue la sentenza. Trump, il primo presidente a utilizzare l'Ieepa per imporre dazi, afferma che le misure sono giustificate, dati gli squilibri commerciali, il declino del potere manifatturiero statunitense e il flusso transfrontaliero di droga.

La sentenza La sentenza, con sette voti favorevoli e 4 contrari, rischia potenzialmente di costringere l'amministrazione Trump a rimborsare miliardi di dazi. La decisione, scrive Politico, solleva inoltre dubbi sugli accordi che il tycoon ha stipulato con l'Unione Europea, il Giappone, la Corea del Sud e altri importanti partner commerciali per ridurre le aliquote tariffarie "reciproche" sulle loro importazioni rispetto ai livelli originariamente stabiliti dall'amministrazione ad aprile. La sentenza minaccia anche i dazi che Trump ha imposto a Cina, Canada e Messico per fare pressione su questi paesi affinché intervengano di più per impedire l'ingresso negli Stati Uniti di fentanyl e precursori chimici.