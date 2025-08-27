Esplora tutte le offerte Sky
Mondo

Perché i dazi Usa colpiscono l’amica India più della nemica Cina?

Luciana Grosso

Ispi

©Getty

La stretta Usa segna un cambio di rotta nei rapporti con New Delhi, considerata alleata e contrappeso allo strapotere di Pechino. Ma i legami con Mosca hanno incrinato la fiducia di Washington nel del governo Modi, che è diventato il primo acquirente di gas e greggio russi. Una mossa che ha indebolito l’efficacia delle sanzioni occidentali. Ora Trump alza le tariffe sulle merci indiane al 50%. Una decisione che però rischia di colpire anche le aziende Usa

