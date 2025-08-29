Dazi, in Usa entrano ufficialmente in vigore le tariffe sui pacchi

L’esenzione dai dazi per i piccoli pacchi che entrano negli Stati Uniti è terminata alle 00:01 (04:01 GMT) di venerdì, portando all’imposizione di tasse. Anche i colli postali con un valore inferiore agli 800 dollari, dunque, saranno soggetti a tassazione al loro ingresso sul territorio americano. Gli unici pacchi ad essere esentati sono quelli contenenti 'regali' di valore inferiore ai 100 dollari
Con lo scoccare della mezzanotte sulla costa atlantica, negli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in vigore i dazi imposti dall'amministrazione Trump sui piccoli pacchi che, fino ad oggi, godevano di un regime di esenzione. Questo ha spinto diversi Paesi a sospendere le consegne di pacchi alla più grande economia del mondo. Fino a ora, tali esenzioni consentivano di inviare merci di valore inferiore a 800 dollari per posta senza dover pagare un sovrapprezzo all’ingresso negli Stati Uniti. Ora, secondo un ordine esecutivo firmato il 30 luglio da Donald Trump, le esenzioni dovrebbero applicarsi solo ai pacchetti non commerciali contenenti “regali” di valore inferiore a 100 dollari.
Dazi Trump, accordo Usa Ue sulle tariffe: i punti in sospeso
Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno annunciato un accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea con dazi al 15%, ma restano punti in sospeso in alcuni settori, come farmaci e metalli. L’intesa prevede esenzioni su prodotti strategici e un forte incremento degli scambi energetici