Dazi, in Usa entrano ufficialmente in vigore le tariffe sui pacchi

L’esenzione dai dazi per i piccoli pacchi che entrano negli Stati Uniti è terminata alle 00:01 (04:01 GMT) di venerdì, portando all’imposizione di tasse. Anche i colli postali con un valore inferiore agli 800 dollari, dunque, saranno soggetti a tassazione al loro ingresso sul territorio americano. Gli unici pacchi ad essere esentati sono quelli contenenti 'regali' di valore inferiore ai 100 dollari

Con lo scoccare della mezzanotte sulla costa atlantica, negli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in vigore i dazi imposti dall'amministrazione Trump sui piccoli pacchi che, fino ad oggi, godevano di un regime di esenzione. Questo ha spinto diversi Paesi a sospendere le consegne di pacchi alla più grande economia del mondo. Fino a ora, tali esenzioni consentivano di inviare merci di valore inferiore a 800 dollari per posta senza dover pagare un sovrapprezzo all’ingresso negli Stati Uniti. Ora, secondo un ordine esecutivo firmato il 30 luglio da Donald Trump, le esenzioni dovrebbero applicarsi solo ai pacchetti non commerciali contenenti “regali” di valore inferiore a 100 dollari.

