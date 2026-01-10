Giovani, dalla Carta Valore alle borse di studio: le misure in Manovra

Sul versante del diritto allo studio, va segnalato come la Legge di Bilancio rafforzi il fondo nazionale per le borse universitarie con un incremento di 250 milioni di euro. Le risorse previste svolgono una duplice funzione: da una parte rappresentano una sorta di sostegno strutturale nella fase successiva alla conclusione del Pnrr, dall’altra consentono di preservare il livello minimo del Fondo integrativo statale, mantenendolo stabilmente sopra la soglia dei 500 milioni di euro l’anno. Nell’anno accademico 2024/2025 il ministero dell’Università ha potuto contare su una dotazione senza precedenti: 880 milioni di euro, frutto della combinazione tra Fondo integrativo statale e risorse Pnrr. Sommando anche il contributo delle Regioni, il finanziamento complessivo ha raggiunto quota 1,2 miliardi, consentendo l’erogazione di circa 270 mila borse di studio annuali. Guardando a quest’anno, invece, il Mur ha già assegnato e ripartito a livello regionale 557 milioni di euro del Fis. A questo stanziamento si aggiungeranno ulteriori 150 milioni provenienti dall’ultima rimodulazione del Pnrr concordata con l’Unione europea, risorse che permetteranno di finanziare circa 28 mila borse in più rispetto a quelle coperte esclusivamente con fondi nazionali.

Per approfondire: Disabilità e caregiver, le risorse stanziate nella Manovra