A meno di nuove disposizioni che potrebbero arrivare con il decreto che definirà gli importi e le modalità di utilizzo, da adottare entro il 30 novembre 2026, è al momento consentito l'acquisto di biglietti del cinema, teatro e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche digitali, musica registrata, strumenti, prodotti dell'editoria audiovisiva, biglietti di musei, mostre, corsi di musica, di teatro, danza o lingua straniera. Avranno diritto al bonus tutti i giovani che, a partire dal 2026 avranno conseguito, non oltre il compimento dei 19 anni, il diploma di istruzione secondaria superiore, senza i limiti dei requisiti economici. E senza requisiti di merito. La nuova normativa introduce anche un meccanismo di monitoraggio semestrale sulla spesa da parte del ministero della Cultura.

