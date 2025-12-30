Manovra, oggi l’approvazione definitiva alla Camera

In Aula a Montecitorio ieri il testo blindato ha ricevuto la conferma della fiducia chiesta dal governo. Poi la seduta notturna con l'esame degli ordini del giorno. L’Assemblea tornerà a riunirsi alle 11 per le dichiarazioni di voto e il via libera definitivo al testo, atteso entro le 13 ascolta articolo

Alla Camera dei deputati è il giorno dell’approvazione finale della manovra. Ieri in serata il testo blindato ha ricevuto la conferma della fiducia chiesta dal governo. I voti favorevoli sono stati 219, i voti contrari 125. Subito dopo sono cominciate le votazioni sullo stato di previsione e, a seguire, l'esame degli ordini del giorno, oltre 200. La seduta è proseguita in notturna e si è prolungata fino circa alle 6 di questa mattina. L’Assemblea tornerà a riunirsi alle 11 per le dichiarazioni di voto e il via libera definitivo al testo, atteso entro le 13.

La seduta notturna In nottata, il primo round, iniziato ieri dopo le 22, è stato quello dei pareri espressi dal governo sugli ordini del giorno, 239 in tutto: favorevole, contrario o favorevole con riformulazione. Il favorevole - espresso ad esempio sull'odg della Lega sulle pensioni - equivaleva automaticamente a un via libera e non necessitava di votazione. Poi si sono passati in rassegna gli odg che hanno ricevuto parere contrario, sui quali si poteva comunque richiedere il voto, o parere favorevole ma con riformulazione. In questo caso il proponente poteva infatti accettare la riformulazione, dando quindi un via libera di fatto alla proposta nella versione rivista dal governo, o respingerla, chiedendo anche in questo caso la votazione. Ma non ci sono state sorprese: tutti gli odg con parere negativo sono stati respinti dall'Aula. Vedi anche Manovra, ok Camera a fiducia. Giorgetti: “Pensioni? Vedremo nel 2026"